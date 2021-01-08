شروط وخطوات التقديم في كلية الملك عبد العزيز الحربية 1442

التقديم في كلية الملك عبد العزيز الحربية يعتبر واحد من ضمن الأشياء الهامة التي يبحث عنها الكثير من خريجي الثانوية العامة في المملكة العربية السعودية وذلك من اجل الالتحاق بهذه الكلية للانضمام للقوات المسلحة السعودية وفي هذا المقال سنقوم بالتفصيل بشرح الشروط طريقة التقديم في الكلية.

كلية الملك عبد العزيز الحربية

أنشئت الكلية في عام 1955 ميلادياً وكان يطلق عليها في البداية المدرسة الحربية وكانت مدة الدراسة فيها ستة اشهر فقط، ثم تحولت بعد ذلك إلي الكلية الحربية السعودية واتخذت مدينة الطائف مقر لها، ويتم انضمام لهذه الكلية خريجي الثانوية العامة فقط ويحصل الخريج بعد إتمام فترة الدراسة بها علي رتبة الملازم في القوات المسلحة السعودية.

شروط الكلية الحربية السعودية 1442

وضعت الكلية بعض من الشروط والتي يجب أن تتوافر وذلك لأن يتم تنظيم عملية القبول بها وجاءت شروط التقديم والالتحاق في النحو التالي:-

يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية ويشترط أن يكون نشاء في المملكة.

أن يكون مقيم في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون سن المتقدم لا يقل عن 17 سنة ولا يزيد عن 24 سنة.

يشترط أن يكون قد حصل علي شهادة الثانوية العامة.

يجب أن يكون المتقدم من ذو السمعة الطيبة ويتميز بحسن السير والسلوك.

ينبغي أن يكون طوله لا يقل عن 170 سم وتناسب الطول مع الوزن.

أن نجح في كافة اختبارات الرياضة التي تنظمها الكلية.

يجب علي المتقدم تخطي الكشف الطبي.

أن لا يكون تقدم لكليات عسكرية من قبل وتم فصلة.

طريقة التقديم علي كلية الملك عبد العزيز الحربية

حتي تتمكن من التقديم في الكلية فأن هناك بعض الخطوات التي يتوجب عليك القيام بها وهي نعرضها في السطور التالية:-