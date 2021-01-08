وزارة الداخلية السعودية تعلن فتح منافذ السفر والطيران 31-3-2021

أعلنت وزارة الداخلية السعودية ، عبر صفحتها الرسمية على تويتر، إمكانية الوافدين بالمملكة والمواطنين السعوديين السفر من وإلى السعودية إبتداءا من 18-8-1442هـ الموافق 31-3-2021، وذلك ضمن قرارات السلطات السعودية بفتح السفر إلى السعودية وكذلك السفر إلى السعودية بعد فترة إغلاق طويلة التى جاءت ضمن الإجراءات الإحترازية المتبعة من قبل الحكومة السعودية للحد من انتشار كورونا الذي ظهر بداية العام المنصرم، ويأتي قرار فتح جميع منافذ السفر بالمملكة السعودية ليكون طاقة أمل للمواطنين السعوديين وكذلك الوافدين العاملين هناك من أجل السفر إلى بلادهم، وأيضا تمكين من هم راغبون في العمل في السعودية بالسفر إليها مرة أخرى بسهولة وذلك بعد فتح جميع منافذ السعودية ابتداءا من 31 مارس المقبل.

وزارة الداخلية السعودية تفتح كل منافذ السفر في السعودية

وجاء قرار السماح للمواطنين بالسعودية بالسفر إلى خارج المملكة وداخلها، نتيجة جهود سلطات السعودية في مواجهة كورونا ونشر اللقاح الجديد والذي تلقاه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منذ أيام قليلة، وكانت السلطات السعودية قد علقت السفر وحظر الطيران الدولي أكثر من مرة بعد ظهور سلالة جديدة من كورونا في بريطانيا، مما جعل الجميع يتخوف من السماح بالسفر سواء بالداخل أو الخارج، ووفقا لهذا القرار الذي نشر اليوم الجمعة، في وكالة واس للأنباء السعودية، فإن بداية من 31 مارس 2021 والذي يوافق 18-8-1442 بالتقويم الهجري، فإن جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية في السعودية سيتم فتحها أمام المواطنين.

المستفيدين من قرار إعادة فتح الطيران في السعودية

بالطبع أول المستفيدين هم المواطنين السعوديين، إذ سيتمكنون من التنقل داخل وخارج بلادهم بحرية بعد قرار إعادة فتح الطيران في السعودية وكذلك فتح جميع المنافذ، وكذلك الوافدين والعاملين في السعودية، إذ سيتمكنون من زيارة ذويهم ورؤيتهم في بلادهم بعد السماح بالسفر من السعودية، وأيضا ستكون شروط العمل في السعودية بعد فتح السفر أسهل بعد إغلاق دام فترة كبيرة، ولكن ذلك سيكون وفقا لإعلان رسمي من السلطات السعودية، وبذلك تكون السعودية تحاول إعادة انعاش اقتصادها مرة أخرى وفتح الحياة بشكل تدريجي من خلال السماح بالسفر وفتح منافذها البرية والجوية والبحرية بعد إغلاق استمر لشهور طويلة.