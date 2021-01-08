رسوم تمديد الزيارة العائلية 1442 إلكترونيًا.. طريقة التقديم إلى خدمة الزيارة العائلية المتعددة

رسوم تمديد الزيارة العائلية إلكترونيًا، يبحث الكثير من المواطنين على رسوم الزيارة العائلية المتعددة، وكذلك يرغب الجميع في معرفة طريقة التقديم إلى خدمة الزيارة العائلية المتعددة عبر موقع خدمة التأشيرات التابع لوزارة الخارجية السعودية، وذلك للحصول على تأشيرة زيارة لأحد الأقارب من الدرجة الأولى الموجودين بالأراضي السعودية، وتتيح الحكومة السعودية للجميع الكثير من الخدمات الالكترونية المختلفة ومنهم الحصول على طلب الزيارة أقربائه من الدرجة الأولى سواء والدين أو الزوجة أو الأبناء، بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة التي حددتها المنصة من قبل.

رسوم تمديد الزيارة العائلية إلكترونيًا

الزيارة العائلية هى احدى الخدمات الالكترونية التي تقدم من خلال وزارة الخارجية السعودية، ومن خلالها يمكن طلب زيارة الاقارب من الدرجة الاولي (الوالدين، الزوجة، الأبناء)، سواء للمواطنين او للمقيمين، وسوف نتطرق اليوم الى الاجابة عن كافة الاسئلة المتعلقة بتمديد الزيارة العائلية وتسديد رسوم انجاز 1442 وطريقة الاستعلام عن دفع رسوم انجاز لزيارة العائلة عبر الموقع الرسمي وشروطها وطريقة التقديم عليها بالاضافة الى معرفة قيمة الخدمة.

طريقة التقديم إلى خدمة الزيارة العائلية المتعددة للمملكة السعودية

يستطيع مواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين بالأراضي السعودية التقديم على طلب زيارة عائلية أقاربهم من الدرجة الأولى بطريقة إلكترونية ميسرة من خلال الموقع الرسمي والمخصص لخدمة التأشيرات بالمملكة وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع خدمة التأشيرات.

كتابة جميع البيانات المطلوبة.

طباعة الطلب.

التصديق على الطلب من خلال جهة العمل التابع لها المواطن، بالإضافة إلى تصديقه من الغرفة التجارية.

التعهد بالقيام بعدد من الأمور وتوافر جميع الشروط المطلوبة ومنها: توفير سكن للمستضيف وحصول القادمين على تأمين طبي.

يجب مغادرة المملكة خلال المدة المحددة.

لا تضم الزيارة قيام المستقدم بشعائر الحج أو العمرة.

يجب متابعة الطلب والتأكد من قبول الزائر ثم إكمال الإجراءات.

تنفيذ خدمة “تمديد تأشيرة الزيارة” عبر بوابة “مقيم” الإلكترونية شروط التقديم على خدمة الزيارة العائلية المتعددة

وحسب الشروط التي حددتها الحكومة السعودية فيجب اتباع التالي:

يجب تعبئة النموذج الالكتروني عبر الموقع الخاصة بخدمة التأشيرات التابع للوزارة.

ضرورة مصادقة الطلب الكترونيًا من الجهات المسئولة.

كتابة جميع البيانات المطلوبة جميعها باللغة العربية.

في حالة كان الزائر يحمل جنسية دولة أجنبية يجب كتابة الأسماء باللغة الأجنبية ومطابقتها بجواز السفر.

يجب التأكد من سريان الإقامة الخاصة بالمقيم نفسه.

أن يكون الزائر من الأقارب بالدرجة الأولى.

يجب أن يكون المقيم حاملًا لتأشيرة عمل وليس مرافق.

لا يجوز تميد التأشيرة على بعد المغادرة الفعلية من الزائر للمملكة قبل انتهاء فترة الإقامة.

تسديد جميع الرسوم الخاصة بتمديد التأشيرة.

امتلاك الزائر لجواز سفر ساري المفعول.

عدم وجود أي مخالفات مرورية على صاحب الإقامة الأصلي.

عدم تجاوز التأشيرة بعد مرور 6 أشهر.

رسوم الحصول على الزيارة العائلية

تم تحديد الرسوم الخاصة بالحصول على الزيارات العائلية والتي بلغت 300 ريال لإقامة التي تصل إلى 90 يوم متواصلين، وذلك خلال فترة الإقامة التي لا تتجاوز 365 يوم، كما يمكن تميم الإقامة وتجديدها لمدة 90 يوم إضافي ولكن بشروط خروج الزائر من الأراضي السعودية قبل انتهاء المدة المحددة وإعادة الرجوع مرة أخرى في حالة الرغبة لذلك.

خدمة الزيارة العائلية المتعددة 1442

المقيم في المملكة العربية السعودية يسعى بصفة دائمة على طلب زيارة عائلية أفراد أسرته منهم (الوالدين والزوجة والأبناء)، عن طريق موقع خدمة التأشيرات السعودية، تلك الخدمة الإلكترونية المقدمة من وزارة الخارجية السعودية، والتي تتيح للمقيمين وفق شروط معينة استقدام زيارة عائليه لهم، بعد استكمال كافة الضوابط المنظمة لتلك الزيارة.