اسعار سيارات مستعملة في السعودية وأماكن البيع

يستعرض “ثقفني” متوسط اسعار سيارات مستعملة السعودية وأماكن البيع نظرًا لأن الأسعار تتغير باستمرار، وبصورة يومية، ويأتي ذلك في إطار المواضيع المتخصصة لأخبار السيارات والتي نستعرض فيها عروض السيارات كاش وبالتقسيط.

اسعار سيارات مستعملة السعودية وكذلك أماكن البيع

السيارة الأولى التي نتناول سعرها وهي مستعمل هي سيارة فورد فوكس موديل 2018 وهي اوتوماتيك والوقود بنزين، قطعت نحو 44-45 ألف كيلومترلم تتعرض لأي حوادث يوجد بها حكات بسيطة، وخالية من السمكرات والبوية، وحصلت على جميع الصيانة الدورية الخاصة بها في الوكالة مع تغيير بطارية السيارة قبل 3 شهور وتم تغيير كفرات بريدجستون جديدة من اربعة شهور وعليها ضمان 3 سنوات وعليها دعسات مومو ايطالية الأصل واستمارة مجددة لمدة ثلاث سنوات وقطعت نحو 48 ألف كيلومتر يصل سعرها نحو 32500 -33000 ريال سعودي للبيع في الرياض.

السيارة الثانية المستعملة للبيع سياره هونداي موديل 2014 الممشي 450الف كم مکینه قیر نظیف الرياض السعر ما بين 17000- 18500 ريال سعودي. والسيارة الثالثة التي نرصد متوسط أسعارها هي ايسوزو ونيت 2013 قمه النضافه الممشي 177 الف كم البودي فيه بعض الرشوش الخفيفه محركات شرط مجدد مفحوص السعر30000- 33000 ريال سعودي المكان الرياض.

متوسط أسعار سيارات مستعملة السعودية وكذلك أماكن البيع

من السيارات المستعملة أيضًا سيارة نيسان صني موديل 2013 الممشي 172 الف كم

مكة المكرمة مرشرشة رشة تجميلية السيارة نظيفة، يوجد لديها فحص ومجددة وتامين جاهزة متوسط الاسعار المعروضة به 16000- 17000 ريال سعودي. وإليكم السيارة الأخرى كيا سيراتو اوتوماتيك موديل 2012 زجاج اتوماتيك سنتر لوك قير وماكينة على الشرط الممشى 300000 كم ومتوسط السعر ما بين15500- 16000 ريال سعودي متوافرة في جدة.

ومن السيارات التي نرصد أسعارها أيضًا سيارة يارس موديل 2015 قير اتوماتيك ممشى 126 الف كم بدون رش مكينه وجرابوكس بحاله ممتازه يبلغ متوسط السعر 19500- 20000 ريال سعودي. ومن السيارات التي نرصدها أيضًا بالنسبة للاسعار سيارة يارس موديل 2015 قير اتوماتيك ممشى 126 الف كم بدون رش مكينه وجرابوكس بحاله ممتازه يبلغ متوسط السعر 19500- 20000 ريال سعودي.

ومن السيارات الأخرى التي نرصد متوسط أٍعارها نوعية السيارة : نيسان – التما الموديل : 2010 القير : قير أتوماتيك ٤ سلندرالحالة: مستعمل بحالة جيده الممشى : 224431 كم الفحص جديد و الاستمارة جديدة:

مميزات السيارة

١- مثبت سرعة

٢- دخول وتشغيل بصمة

٣- ريمونت

٤- نص فل

السيارة بحالة جيدة ولا تخلو من الحكات الخارجية البسيطة كما هيا بالصور السيارة

مسيوم ب 12000 ريال سعودي إلى 13000 ريال سعودي.