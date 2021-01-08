القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول واستون فيلا اليوم في كاس الاتحاد الإنجليزي

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول واستون فيلا اليوم في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، هو ما يبحث عنه الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم الإنجليزية، وخاصة الجماهير اللذين لا يمتلكون اشتراك في باقة قنوات بي ان سبورت الرياضية الناقل الحصري للبطولة، لذلك نختص في هذا المقال جلب تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم مجانا على النايل سات وعربسات والأقمار الصناعية الأخرى، ويستضيف استون فيلا فريق ليفربول الإنجليزي الذي يلعب ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح اليوم على ملعب فيلا بارك ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم

يلعب ليفربول اليوم الجمعة ضد استون فيلا خارج ملعبة وسط حماس كبير من لاعبي الفريقين، حيث يسعى كلاً منهم إلى تحقيق الفوز والخروج من المباراة بالنقاط المحتسبة للفائز، وقد نشرت بعض الصحف الرياضية صباح اليوم الجمعة أن النجم المصري محمد صلاح سيتواجد ضمن تشكيلة ليفربول ضد استون فيلا اليوم.

وكانت بعض التقارير الرياضية قد أكدت أنه يوجد بعض المشكلات قد تعيق إقامة مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم، وذلك نظراً لتسجيل حالات إصابة بالوباء المستجد كورونا، مما كان سيعيق انطلاق اللقاء، ولكن أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي أن مباراة ليفربول واستون فيلا ستُقام في موعدها.

قنوات تذيع مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم مجانا

والآن نتعرف معكم على تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول اليوم مجانا نايل سات عرب سات هوت بيرد في الدوري الإنجليزي، والجدير بالذكر أن الريدز قد حسم أمر الفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ الأسبوع الماضي بعدما حقق الفوز بجدارة والحفاظ على المركز الأول ضمن ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

قناة ZDF HD / التردد، 11054 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot bird.

قناة Negaah TV / التردد، 11231 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر Afghansat 48°E.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

تلك هي القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول واستون فيلا اليوم مجانا نايل سات عرب سات هوت بيرد والأقمار الصناعية الأخرى، ويوجد الكثير من القنوات المجانية التي تذيع مباراة ليفربول واستون فيلا اليوم مجانا سنوافيكم بها حال الكشف عنها.