لبنان يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا 

جدة - نرمين السيد - وسجلت الوزارة 17 وفاة جديدة بمرض "كوفيد 19"، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 1.570، والإصابات إلى 210.139 حالة. وكان لبنان سجل أمس الخميس حصيلة قياسية بإصابات فيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالى، بواقع 4.774 إصابة.

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