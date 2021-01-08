فيديو.. لحظة تطعيم خادم الحرمين الشريفين بلقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - وعرضت قناة العربية، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيديو للحظة تلقى خادم الحرمين، للقاح كورونا.
من جهته، رفع الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الصحة السعودى، الشكر لخادم الحرمين الشريفين، الذى قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض الوطن منذ بداية الجائحة وحتى الآن.
وقال وزير الصحة السعودى: "اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين، اللقاح حرصا منه سلمه الله على الوقاية من هذا الفيروس، وهذه المبادرة منه، هى تأكيد على أن سياسة المملكة تكمن فى الوقاية دائما قبل العلاج".
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