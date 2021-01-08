بريت ماكجورك.. من هو المبعوث الأمريكي الجديد للشرق الأوسط؟

قرر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، تعيين "بريت ماكجورك"، مبعوثا خاصا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فما الذي نعرفه عن المبعوث الأمريكي الجديد؟

وتخرج بريت ماكجورك في كلية الحقوق عام 1999، وعمل في المحاماة لفترة، ثم انتقل للعمل كمستشار قانوني للحكومة، وبعدها مستشارا قانونيا للسفير الأمريكي في بغداد منذ عام 2004.

ولعب المبعوث الأمريكي الجديد ماكجورك، دورا رئيسيا في زيادة عدد القوات الأمريكية الموجودة بالعراق منذ 2006.

كان ماكجورك المولود في 1973، يشغل منصب المبعوث الخاص للرئيس السابق باراك أوباما، للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش في 2015.

وفي 2018، قدم ماكجورك استقالته من منصب مبعوث الولايات المتحدة إلى التحالف الدولي الذي يقاتل داعش، احتجاجا على قرار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من سوريا.

كما تم تعيينه في 2013، نائبا لمساعد وزير الخارجية لشؤون العراق وإيران في مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية.

وقاد ماكجورك المفاوضات السرية مع إيران بين 2014 و2016 والتي أسفرت عن الإفراج عن 4 سجناء أمريكيين كانت تحتجزهم طهران، بينم مراسل صحيفة واشنطن بوست.

وعمل الدبلوماسي الأمريكي أيضا، مساعدا خاصا للرئيس السابق جورج دبليو بوش ومديرا لشؤون العراق وأفغانستان.

وفي عهد باراك أوباما، تم تعيين ماكجورك مرة أخرى مستشارا خاصا في المجلس الامن القومي الأمريكي وكبير مستشاري سفير الولايات المتحدة إلى العراق.

وعرف ماكجورك، بتأييده للشراكة الأمريكية مع الأكراد في العراق وسوريا، كما انتقد في وقت سابق، التدخل التركي في سوريا ودورها في تسهيل تدفق الإرهابيين نحو الأراضي السورية.