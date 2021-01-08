البيت الأبيض: ترامب ليس لديه أي نية للاستقالة

أكد 3 من مستشاري البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، لا ينوي الاستقالة من منصبه قبل 20 يناير، موعد تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن أحد المستشارين بالبيت الأبيض قوله بشأن فرص استقالة ترامب "لا شيء".

بينما قال مسؤول آخر إن فرص استقالة ترامب "صفر"، موضحا أن الرئيس الأمريكي لا يعتقد أنه ارتكب أي خطأ.

ويسعى الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي لعزل ترامب، بعد اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول الأربعاء الماضي، تزامنا مع جلسة المصادقة على فوز بايدن.

وفي هذا السياق، أوضحت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي أن دعم الديمقراطيين لمساءلة ترامب أكبر من المرة السابقة التي سعوا خلالها لإقالته بعد التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لعام 2016.

وفي وقت سابق، أكد بيلوسي أنها بحثت مع رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك إيملي اتخاذ إجراءات احترازية لمنع الرئيس دودالد ترامب من شن حرب عسكرية أو إصدار أمر بشن ضربة نووية.

فيما ذكرت شبكة "ان بي سي" الأمريكية، أن 230 نائبا على الأقل في مجلسي الشيوخ والنواب يطالبون بإقالة ترامب من منصبه قبل 20 يناير.