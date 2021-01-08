اقتحام الكونجرس.. هل يواجه ترامب رسميا تهمة التحريض على أعمال شغب؟

نقلت صحيفة "مترو" البريطانية عن مدعين عموم أمريكيين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يواجه تهمة التحريض على أعمال شغب، بعد اقتحام انصاره مبنى الكونجرس الأربعاء الماضي، بالتزامن مع جلسة التصديق على نتائج الانتخابات.

وقال المدعون العموم إنهم يدرسون مواقف "جميع الأطراف" التي شاركت في أعمال الشغب داخل الكونجرس وفي محيطه، ونتج عنها مقتل 5 أشخاص.

وكان أنصار ترامب قد احتشدوا في محيط الكونجرس بعد ساعات من إلقائه خطابًا جماهيريًا قال فيه لانصاره "توجهوا إلى الكونجرس. لن تستعيدوا بلادنا بالضعف وإنما عليكم أن تظهروا قوتكم ويجب أن تكونوا اقوياء".

ولم يستبعد القائم بأعمال مدعي عام العاصمة واشنطن مايكا شيروين احتمال فتح تحقيق رسمي حول دور ترامب في التحريض على أعمال العنف التي وقعت أثناء اقتحام المحتجين للكونجرس.

وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي إن الكونجرس "سيتحرك" إذا لم يترك الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب منصبه طوعا.

فيما ذكرت تقارير إعلامية أن 3 من أعضاء مجلس النواب الأمريكي يخططون للمضي قدما نحو مساءلة ترامب يوم الاثنين المقبل، مع احتمال إجراء تصويت على عزل الرئيس الأمريكي نهاية الأسبوع.

وأكدت بيلوسي وجود دعم ديمقراطي لفكرة مساءلة ترامب، أكبر من المساءلة الأولى، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن بيلوسي أبلغت نواب ديمقراطيين في المجلس بأنها تفضل تفعيل المادة 25 من الدستور أو استقالة ترامب على المساءلة.

وفي وقت سابق، أكد بيلوسي أنها بحثت مع رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي اتخاذ إجراءات احترازية لمنع الرئيس دودالد ترامب من شن حرب عسكرية أو إصدار أمر بشن ضربة نووية.

وبحسب شبكة "ان بي سي" الأمريكية، فإن 230 نائبا على الأقل في مجلسي الشيوخ والنواب يطالبون بإقالة ترامب من منصبه قبل 20 يناير.

فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن بيلوسي تنوي التحدث مع الرئيس المنتخب جو بايدن لبحث مسألة عزل ترامب.