حسن نصر الله يتحدث عن تفجيرات مرفأ بيروت ويتعهد بهذا الأمر

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن ‏نصر الله ان تحقيق الجيش وقوى الأمن الداخلي بشأن انفجار مرفأ بيروت قد انتهى.

وذكر الأمين العام لحزب الله اللبناني في تصريحات له قائلا : نحن في حزب الله سنتابع قضية المرفأ تحقيقًا وقضائيًا حتى النهاية وأنا أتعهد أمام اللبنانيين بأن هذا الملف يجب أن يصل إلى نهايته العادلة والصادقة.

واضاف ‏نصرالله: ملف انفجار المرفأ استخدم منذ اللحظة الأولى ضد حزب الله من خلال الحديث عن الصواريخ والذخائر ومن ثم استكمل الاستهداف ضد الرئيس ميشال عون

وتابع ‏نصرالله: تحقيق الجيش اللبناني وكذلك القوى الأمنية بشأن انفجار مرفأ بيروت انتهى واعطي نسخة منه للمحقق العدلي وهنا نسأل الا يحق للبنانيين الاطلاع على هذا التحقيق.

وواصل ‏نصرالله: مهتمون بمعرفة الحقيقة في انفجار المرفأ ومحاسبة المسؤولين

كما طالب ‏نصرالله قيادة الجيش اللبناني والأمن الداخلي بكشف نتيجة التحقيق عن انفجار المرفأ للشعب اللبناني

وتابع ‏نصرالله: يحق لأهالي الشهداء والجرحى معرفة كيف استشهد وجرح أولادهم والحقيقة كاملة إن كانت بتدبير معين أو نتيجة اهمال

وأكد ‏نصرالله أنه يحب يعرف الشعب اللبناني كيف وصلت نترات الأمونيوم إلى لبنان بدون معرفة الأساطيل البحرية الاميركية واليونيفيل

ونوه ‏نصرالله الي انه يبدو أن المحقق ذاهب للتحقيق بالمسؤوليات الإدارية وليس الأسباب التي أدت إلى انفجار مرفأ بيروت، متوجهًا للقاضي صوان قائلا : لا يجوز أن يتم التحقيق بملف المرفأ على مبدأ ستة وستة مكرر

وشدد ‏نصرالله قائلا : على المحقق العدلي أن يطلع اللبنانيين على ما جرى في انفجار المرفأ

وأضاف ‏نصرالله: ما يحصل منذ 2005 حتى اليوم هو أن كل الوفود التي حضرت إلى لبنان كان محورها الأساسي المقاومة وسلاحها وقدرتها.

وأتم تصريحاته ‏نصرالله قائلا : الأمر الذي يعني الغرب هو كيفية حماية اسرائيل من المقاومة في لبنان