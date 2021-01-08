حسن نصر الله يتحدث عن تفجيرات مرفأ بيروت ويتعهد بهذا الأمر

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ان تحقيق الجيش وقوى الأمن الداخلي بشأن انفجار مرفأ بيروت قد انتهى.
وذكر الأمين العام لحزب الله اللبناني في تصريحات له قائلا : نحن في حزب الله سنتابع قضية المرفأ تحقيقًا وقضائيًا حتى النهاية وأنا أتعهد أمام اللبنانيين بأن هذا الملف يجب أن يصل إلى نهايته العادلة والصادقة.
واضاف نصرالله: ملف انفجار المرفأ استخدم منذ اللحظة الأولى ضد حزب الله من خلال الحديث عن الصواريخ والذخائر ومن ثم استكمل الاستهداف ضد الرئيس ميشال عون
وتابع نصرالله: تحقيق الجيش اللبناني وكذلك القوى الأمنية بشأن انفجار مرفأ بيروت انتهى واعطي نسخة منه للمحقق العدلي وهنا نسأل الا يحق للبنانيين الاطلاع على هذا التحقيق.
وواصل نصرالله: مهتمون بمعرفة الحقيقة في انفجار المرفأ ومحاسبة المسؤولين
كما طالب نصرالله قيادة الجيش اللبناني والأمن الداخلي بكشف نتيجة التحقيق عن انفجار المرفأ للشعب اللبناني
وتابع نصرالله: يحق لأهالي الشهداء والجرحى معرفة كيف استشهد وجرح أولادهم والحقيقة كاملة إن كانت بتدبير معين أو نتيجة اهمال
وأكد نصرالله أنه يحب يعرف الشعب اللبناني كيف وصلت نترات الأمونيوم إلى لبنان بدون معرفة الأساطيل البحرية الاميركية واليونيفيل
ونوه نصرالله الي انه يبدو أن المحقق ذاهب للتحقيق بالمسؤوليات الإدارية وليس الأسباب التي أدت إلى انفجار مرفأ بيروت، متوجهًا للقاضي صوان قائلا : لا يجوز أن يتم التحقيق بملف المرفأ على مبدأ ستة وستة مكرر
وشدد نصرالله قائلا : على المحقق العدلي أن يطلع اللبنانيين على ما جرى في انفجار المرفأ
وأضاف نصرالله: ما يحصل منذ 2005 حتى اليوم هو أن كل الوفود التي حضرت إلى لبنان كان محورها الأساسي المقاومة وسلاحها وقدرتها.
وأتم تصريحاته نصرالله قائلا : الأمر الذي يعني الغرب هو كيفية حماية اسرائيل من المقاومة في لبنان
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