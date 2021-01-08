الزر النووي في يد مجنون اسمه ترامب.. حسن نصر الله يعلق على الأحداث في أمريكا

علق الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله علي ماحدث في أمريكا قائلا : ما حصل في أميركا هو مشهد اعتاد الأميركيون تطبيقه في دول أخرى لكن ترامب نفذه عندهم.
وأضاف نصرالله في تصريحات له : ما حصل في امريكا أمر كبير جدًا وتداعياته كبيرة ولا يمكن تسخيف هذا الحدث.
وتابع نصرالله: ما حصل في الكونجرس هو نفسه ما تحاول الولايات المتحدة أن تقوم به في دول العالم وما تقوم به في لبنان منذ عام ونصف.
وواصل نصرالله: ما شهده الأميركيون يظهر زيف الديمقراطية الاميركية وخطورة أن يصل شخص مثل ترامب إلى الرئاسة الأمريكية.
واستكمل نصرالله: الزر النووي موجود في يد مجنون اسمه ترامب "والله يستر العالم مما يمكن أن يفعله".
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