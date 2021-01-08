بايدن: عملية توزيع لقاحات كورونا "مهزلة"

قدم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن التعازي لعائلة الشرطي، الذي توفي خلال اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لمبنى الكونجرس يوم الأربعاء. وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي : إن إدارته ستعمل على مساعدة الفئات الأكثر تضررا من تداعيات جائحة كورونا. واعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب أن عملية توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة "مهزلة". وأشار إلى أن إدارته ستكون الأولى في تاريخ البلاد المكونة من أغلبية ذات أعراق مختلفة، متعهدا اتخاذ إجراءات سريعة لتعافي الاقتصاد الأمريكي. وأوضح أن إدارته ستركز على دعم المؤسسات الصغيرة، وتلك المملوكة للأقليات.

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