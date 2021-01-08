بايدن: أمريكا تواجه إحدى أسوأ الأزمات المالية في تاريخها

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن الأمريكيين بحاجة لمزيد من الإغاثة المباشرة للأسر، بما في ذلك شيكات تحفيزية بقيمة 2000 دولار لمساعدتهم على التعامل مع جائحة كورونا.
وأكد بايدن خلال مؤتمر صحفي أن الولايات المتحدة تعيش واحدة من أسوأ الأزمات المالية في تاريخها.
جاء ذلك، بعد إعلان مكتب العمل الأمريكي فقدان 140 ألف وظيفة واستقرار معدل البطالة عند 6.7% خلال ديسمبر الماضي.
وطالب بايدن بسرعة تعيين مرشحي الوكالات الأمنية، لتجنب حدوث فجوة في السلطة.
واعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب أن عملية توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة "مهزلة".
وأشار إلى أن إدارته ستكون الأولى في تاريخ البلاد المكونة من أغلبية ذات أعراق مختلفة، متعهدا اتخاذ إجراءات سريعة لتعافي الاقتصاد الأمريكي.
ومن المقرر ان يتسلم بايدن السلطة رسميا في 20 يناير الجاري، في وقت يرفض فيه الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية.
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