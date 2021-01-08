الديمقراطيون يبدأون إجراءات عزل ترامب في هذا الموعد

يعتزم الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي طرح مواد مساءلة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يوم الاثنين المقبل، وفقا لوكالة "رويترز".

وذكرت الوكالة نقلا عن مصدرين، أن المواد التي تشكل مجموعة من الاتهامات الرسمية بسوء الإدارة، صاغها نواب ديمقراطيون هم ديفيد تشيتشيلن وتيد ليو وجايمي راسكين، وذلك بعد اقتحام أنصار ترمب لمبنى الكونجرس يوم الأربعاء.

وأفادت تقارير أمريكية في وقت سابق، بأن نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي أبلغت النواب الديمقراطيين بأن هناك مزيدًا من التأييد لمساءلة ترامب أكبر من المرة الأولى المتعلقة بالتدخل الروسي في انتخابات 2016.

وبحسب شبكة "ان بي سي" الأمريكية، فإن 230 نائبا على الأقل في مجلسي الشيوخ والنواب يطالبون بإقالة ترامب من منصبه قبل 20 يناير.

فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن بيلوسي تنوي التحدث مع الرئيس المنتخب جو بايدن لبحث مسألة عزل ترامب.

يأتي ذلك بعد اقتحام أنصار ترامب، الأربعاء، مبنى الكونجرس الأمريكي في واشنطن، حيث وقعت مشادات عنيفة مع الشرطة ما أسفر عن سقوط قتلى.