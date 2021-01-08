أول تعليق من بايدن على عدم حضور ترامب حفل تنصيبه

اعتبر الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن أن عدم حضور الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب حفل تنصيبه "أمر جيد".
وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي، إن ذلك الامر هو أحد الأشياء القليلة التي اتفق فيها مع ترامب، مؤكدا أن عدم حضوره أمر جيد.
ورأى الرئيس الأمريكي المنتخب أن ترامب لا يصلح لتولي السلطة، قائلا إنه تسبب في إحراج للبلاد أمام العالم كله.
وأشار بايدن إلى أن الذين اقتحموا مبنى الكونجرس يوم الأربعاء هم مجموعة من البلطجية و"الارهابيين" الذين شجعهم ترامب.
وأوضح أن الكونجرس المسؤول عن عملية مساءلة ترامب، وأنه لن يتدخل في الأمر.
ومن المقرر ان يتسلم بايدن السلطة رسميا في 20 يناير الجاري، بينما يقول ترامب إنه لن يحضر حفل التنصيب.
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