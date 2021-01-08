نريدها اليوم.. نصر الله يتحدث عن تشكيل حكومة لبنانية برئاسة الحريري

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله : نحن لا نقف بوجه تشكيل الحكومة ونحن نريدها اليوم قبل غدٍ؛ وأن اتهامنا بتعطيل تشكيل الحكومة حتى رحيل ترامب لا أساس ولا معنى له.
وأكد نصر الله في تصريحات صحفية له ان تأليف الحكومة في لبنان غير مرتبط بمفاوضات أميركية إيرانية، مبينا أن الملف الحكومي معقد والإتهامات لـ"حزب الله" بعرقلة التشكيل غير صحيحة.
وأضاف نصرالله: أن المشكلة تكمن في التسييس والاستنسابية والانتقائية في فتح الملفات.
وتابع نصرالله: في موضوع مكافحة الفساد نحن نؤيد التحقيق من خلال القضاء بكل مؤسسات الدولة ونؤيد التحقيق الجنائي
كما المح نصرالله الي مؤسسة القرض الحسن لا تمول حزب الله لأنها لا تملك أموالا خاصة ولا تقوم بأعمال تجارية
وأتم نصرالله تصريحاته قائلا : لا يوجد مصدر رسمي ايطالي اتهم حزب الله في ما يتعلق بشحنة الكبتاجون.
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