طريقة تفعيل الهوية الرقمية في أبشر هي خدمة جديدة تقدمها وزارة الداخلية السعودية للمقيمين بالمملكة، وذلك من خلال تطبيق أبشر أفراد للجوال. يأتي ذلك ضمن التحديثات المستمرة التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية للمقيمين والمواطنين، من أجل حصول الجميع على الخدمات الالكترونية عبر منصة أبشر أفراد الهوية الرقمية. نسخة الهوية الإلكترونية الجديدة لها العديد من المميزات كما أعلن محمد الجاسر المتحدث باسم الأحوال المدنية، والتي يمكن لجميع المواطنين في السعودية الاستفادة منها. مؤكدا على أن الهوية الرقمية ستكون نقطة تحول في التطوير الشامل للمعاملات بين الأفراد والقطاعات ذات الصلة في أبشر أفراد منصة وزارة الداخلية الإلكترونية. جدير بالذكر أن الهوية الوطنية الجديدة الرقمية هي أفضل وأسرع نظم الذكاء الاصطناعي في محاربة فيروس كورونا المستجد، وإنهاء المعاملات الورقية.

الهوية الرقمية ما هي

الهوية الوطنية الجديدة الرقمية 2021 هي مبادرة وطنية بالتعاون بين وزارة الداخلة ممثلة الأحوال المدنية والهيئة السعودية للبيانات ممثلة مركز المعلومات الوطني. والتي تهدف إلى التحقق والوصول إلى مواقع الخدمات، المعاملات الإلكترونية، الخاصة بهوية المواطن الرقمية. ومن خلالها، تمثل هوية المعاملات الإلكترونية الهوية الرقمية للمواطن.

ومن خلال التحكم والإدارة ل الهوية الرقمية يتم توفير الوصول الموحد إلكترونيا على مستوى العديد من الجهات الحكومية والخاصة لحل العديد من المشكلات. والتي تتسبب في إعاقة تقديم أنواع الخدمات المختلفة، التي يستفيد منها المواطن والمقيم بالمملكة، نظرا لانعدام الثقة والمصداقية في الهوية الرقمية المزيفة التي يستخدمها بعض الأشخاص في الاحتيال والسرقة.

مميزات الهوية الوطنية الجديدة الرقمية السعودية

يهدف مركز المعلومات الوطني إلى انشاء نظام الكتروني لإصدار هوية إلكترونية للفرد تتميز بالآتي:

تسهيل التحقق من هوية المواطن أو المقيم في حالة عدم حمله البطاقة أو فقدانها.

استعراض البيانات الشخصية للمستفيد بطريقة إلكترونية كاملة.

يمكن استخدامها عبر الهاتف الجوال بدون اتصال بالإنترنت.

تسجيل آلية تحقق آمنة تضمن أن الشخص المقصود هو صاحب الهوية الصادرة عن النظام.

يتم استخدام أكثر من عامل خلال عملية تسجيل الدخول إلى الهوية الرقمية لضمان المصادقة.

طريقة تفعيل الهوية الرقمية السعودية

يمكن للمواطن والمقيم الاستغناء عن بطاقة الهوية الورقية والحفاظ على النفس من سرقة الهوية الوطنية من خلال تنشيط الهوية الالكترونية عبر أبشر. ويتم إثبات الهوية الشخصية الإلكترونية من خلال تحميل تطبيق أبشر على الجوال. كما يمكن الاحتفاظ ببطاقة الهوية الرقمية على الجوال بدون إتصال بالانترنت، ما يسهل على التحقق من هوية حامل بطاقة الهوية الرقمية مقيم ١٤٤٢. ويتم ذلك من خلال تفعيل الهوية ال QR الرقمية مم خلال بوابة أبشر بتطبيق الخطوات التالية: