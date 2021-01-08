كيفية تفعيل الهوية الرقمية للمقيمين عبر تطبيق أبشر أفراد الجوازات السعودية

أعلنت الجوازات السعودية تفعيل الهوية الرقمية للمقيمين عبر تطبيق أبشر أفراد في المملكة، تزامناً مع مواكبة واستمرار تقديم كل ما هو جديد من الخدمات الإلكترونية التي تعمل على خدمة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، ومع إطلاق هوية مقيم الرقمية بدأ الكثير من المواطنين التوجه إلى محرك البحث راغبين في معرفة طريقة تفعيل الهوية الرقمية للمقيمين، لذلك نهتم في هذا التقرير تقديم التفاصيل الكاملة عن طريقة تفعيل الهوية الرقمية للمقيمين عبر تطبيق أبشر أفراد.

تفعيل الهوية الرقمية للمقيمين

في ذات السياق أوضح النقيب ناصر العتيبي المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات السعودية، أن هوية مقيم الرقمية ستعمل على تسهيل عملية التحقق من الهوية لحاملها في حالة عدم وجود الهوية الوطنية الأصلية، وذلك عن طريق إمكانية عرض كافة بيانات الهوية الرقميةالوطنية بصورة إلكترونية عبر تطبيق أبشر أفراد، بالإضافة إلى وجود رمز الاستجابة السريعة (QR Code).

وسرعان ما انطلق هاشتاج #هويتك_بجوالك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المملكة السعودية تزامناً مع تدشين هوية مقيم الرقمية، فيما بدأ الكثير من المواطنين يتساءلون عن طريقة تفعيل الهوية الرقمية عبر تطبيق أبشر أفراد، وقامت على الفور الأحوال المدنية بالإجابة على هذه الأسئلة موضحه ذلك عن طريق فيديو قامت بنشرة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوضح كيفية تفعيل الهوية الرقمية للمقيمين عبر تطبيق أبشر أفراد.

هوية مقيم الرقمية

وفي نفس السياق قامت الأحوال المدنية السعودية بنشر فيديو أخر يتضمن توضيح كامل بالتفصيل عن معرفة ما هي هوية مقيم الرقمية ومميزاتها والأهداف التي تسعى إليها الجوازات السعودية بإطلاق الهوية الرقمية عبر تطبيق أبشر أفراد وزارة الداخلية السعودية، وإليكم الفيديو التوضيحي.

والجدير بالذكر أن محمد الجاسر المتحدث الرسمي باسم الأحوال المدنية أشار إلى أن إطلاق الهوية الرقمية للمقيمين سيكون نقطة تحول كبيرة فيما يخص التعاملات الإلكترونية والرقمية في المملكة السعودية.