مجلس التعاون يرحب بفتح المنافذ بين الإمارات وقطر

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية بفتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية بين الإمارات وقطر.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف بأن هذه الخطوة والتي تأتي ترجمة لمخرجات قمة العلا، والتي تعكس الحرص الكبير والجهود الصادقة لتعزيز قوة ومنعة مجلس التعاون وتماسكه والحفاظ على مكتسباته، وكذلك قدرته على تجاوز كل المعوقات والتحديات.
وأكد الحجرف بأن أبناء مجلس التعاون إذ يستبشرون بهذه الخطوة ليتطلعون إلى تعزيز وتقوية البيت الخليجي والنظر للمستقبل بكل ما يحمله من آمال وطموحات وفرص نحو كيان خليجي مترابط ومتراص يعمل لخدمة دوله وشعوبه ويدفع بعجلة التنمية والتقدم والأمن والاستقرار.
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