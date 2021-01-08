عشرات الإصابات بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال فى الخليل والبيرة

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عصيدة فى البلدة؛ ما أدى لاندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص المعدنى المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز، وفتحوا خراطيم المياه صوب المواطنين وممتلكاتهم، ما تسبب فى إصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق.

وفى السياق ذاته، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال فى محيط مستوطنة "بساغوت" المقامة على أراضى جبل الطويل بمدينة البيرة، بعد إطلاق جنود الاحتلال قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع.

كما أُصيب شاب ومسعف بقنبلتى غاز بشكل مباشر، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وأفاد الناطق الإعلامى فى إقليم قلقيلية مراد شتيوى، وفقا لـ "وفا"، بأن جنود الاحتلال اقتحموا القرية واعتلوا أسطح المنازل، وأطلقوا قنابل الغاز بشكل مباشر صوب المشاركين فى المسيرة؛ ما أدى لإصابة شاب بقنبلة فى رقبته، ومسعف متطوع فى جمعية الهلال الأحمر الفلسطينى بقنبلة فى قدمه، إضافة لإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق.