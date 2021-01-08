بايدن يعلن تعيينات جديدة فى طاقم نائبته كامالا هاريس

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، علّق جو بايدن على التعيينات بالقول: "إن إعادة بناء دولتنا بشكل أفضل يتطلب امتلاك الأفضل والأذكى فى إدارتنا. هؤلاء الأفراد البارعون لديهم المعرفة والخبرة اللازمة لبدء العمل فى اليوم الأول، وسيعملون كل يوم فى خدمة الشعب الأمريكى".

وتابع: "بفضل خلفياتهم المتنوعة، فإنهم يقدمون التزاما مشتركا لمعالجة الأزمات التى تواجه أمريكا، مما يساعدنا على أن نصبح أمة أقوى وأكثر اتحادا".

من جانبها، قالت كامالا هاريس: "هؤلاء الموظفون العموميون ذوو الخبرة العميقة يعكسون أفضل ما فى أمتنا، وسيكونون مستعدين للبدء بالعمل، لبناء بلد يرفع جميع الأمريكيين. تستند مشورتهم وخبراتهم إلى الالتزام بأن اقتصادنا يعمل لصالح الأشخاص العاملين وجميع أولئك الذين يتطلعون إلى العمل".

واعتبرت هاريس أن قيادة هؤلاء المعينين ستكون "حاسمة"، مضيفة: "نعمل على مواجهة التحديات التى تواجه الشعب الأميركي، من جائحة كورونا إلى الركود الاقتصادى إلى أزمة المناخ والظلم العنصرى. أنا فخورة بأن أعلن أن هؤلاء الأفراد سينضمون إلى فريقى وأتطلع إلى العمل معهم كل يوم".

وشملت هذه التعيينات كلا من:

- يايل بيلكيند مساعدا لكبير الموظفين.

- فينسنت إيفانز نائبا لمدير مكتب المشاركة العامة والشؤون الحكومية الدولية.

- مايكل فوتشس نائبا لكبير الموظفين.

- كيت تشايلدز غراهام رئيسة قسم كتابة الخطابات.

- آيك إيربى مستشارا للسياسات.

- ديان ميليسون نائبة لرئيس السياسات.

- ريتشيل باليرمو مساعدة للسكرتير الصحفى.

- مايك بايل كبيرا للمستشارين الاقتصاديين.

- سابرينا سينغ نائبة للسكرتير الصحفى.

- بيتر فيلز رئيسا للعمليات الصحفية.

- هيربى زيسكيند نائبا لمدير الاتصالات.

يذكر أنه سيتم تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة فى العشرين من يناير، فى فعاليات أعلن الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أنه لن يشارك فيها.