إيطاليا تسجل 620 وفاة وأكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وتشير الأرقام المسجلة إلى ارتفاع فى الوفيات وانخفاض فى الإصابات، مقارنة مع اليوم السابق الذى رصدت فيه 414 وفاة و18.020 إصابة، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

ويرتفع بذلك إجمالى الوفيات إلى 77.911، والإصابات إلى 2.237.900 حالة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة فى العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، بينما رصدت البلاد سادس أعلى عدد للوفيات جراء المرض.