الجامعة العربية: نبذل كل جهد من أجل مواجهة تحدى القضاء على الأمية

جدة - نرمين السيد - أكدت جامعة الدول العربية فى بيانها، اليوم الجمعة، بمناسبة الاحتفال باليوم العربى لمحو الأمية، على عملها بالتعاون مع الجهات المعنية بمحو الأمية وتعليم الكبار فى الوطن العربى، لبذل كل جهد من أجل مواجهة أحد أهم التحديات التى تواجه الدول العربية وهو القضاء على الأمية، ولا يمثل التحدى العمل على محو الأمية الأبجدية والإلمام بمبادئ القراءة والكتابة فقط.





ويحتفل العالم العربى فى الثامن من يناير من كل عام باليوم العربى لمحو الأمية، الذى يعد فرصة للتذكير بهذا التحدى الذى يعيق الجهود العربية نحو التقدم والتنمية، ويسلط الضوء على أهمية توحيد الجهود العربية بهدف القضاء على الأمية والدعوة إلى بذل المزيد من العمل الدؤوب وتضافر كل الجهود الوطنية والإقليمية والدولية وابتكار أساليب غير تقليدية قادرة على المواجهة الشاملة للأمية.

يذكر أنه تم اعتماد المبادرة التى أطلقتها جمهورية مصر العربية خلال الدورة 25 للقمة العربية التى انعقدت فى الكويت عام 2014، بـ"إعلان العقد الحالى عقداً للقضاء على الأمية فى جميع أنحاء الوطن العربى"، وذلك من خلال اعتماد برنامج عمل يهدف للتخلص من هذه الظاهرة خلال عشر سنوات "2015 - 2024".

وعقدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع شركائها من الدول العربية والمنظمات الإقليمية والدولية، وكذلك منظمات المجتمع المدنى ستة اجتماعات للجنة التنسيق العليا للعقد العربى لمحو الأمية، للعمل على وضع أهداف العقد العربى لمحو الأمية موضع التنفيذ.

يأتى الاحتفال هذا العام فى ظل أزمة صحية عالمية تمثل تحديا لكل عناصر العملية التعليمية بما فيها محو الأمية وتعليم الكبار، إذ يعانى العالم منذ ما يقرب من عام من أزمة "كوفيد-19"، وهى الأزمة التى داهمت العالم بأثره فهددت حياة البشر، ودمرت الاقتصاد العالمى بوجه عام، وكان لتعليم وتعلم الكبار نصيب من الآثار السلبية التى طالت التعليم بشكل عام؛ مما هدد بفقدان المهارات التى اكتسبها المتعلمون الكبار داخل الفصول والارتداد للأمية.

وأصبح لزامًا علينا أن نجد حلولاً بديلة تضمن معها استمرارية تعليم وتعلم الكبار فى ظل جائحة كورونا، وخاصة مع استمرار الجائحة لفترات طويلة، فكان اللجوء لتوظيف التكنولوجيا واستخدام التعليم عن بعد، لضمان استمرارية التعليم والتعلم، مع المحافظة على التباعد الاجتماعي.

وفى هذا الإطار، ترى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن دمج التكنولوجيا بالنظام التعليمى يوفر للمتعلمين المعارف المختلفة، ويُمكِّن من التعلم الذاتى والبحث عن مصادر المعرفة بشكل عصرى متطور ينأى عن التلقين، وتتلاشى معه الحدود المكانية والزمانية للمتعلم الكبير.

وقد كانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية سبّاقة فى الدعوة لدمج التكنولوجيا بالنظام التعليمى فى مجال تعليم وتعلم الكبار، حين أطلقت خلال الاجتماع السادس للجنة التنسيق العليا للعقد العربى لمحو الأمية وتعليم الكبار، الذى انعقد بالرياض بالمملكة العربية السعودية، الجزء الثانى من خطة جامعة الدول العربية لمحو أمية اللاجئين والنازحين، والتى تهدف إلى تدريب المرشدات من الكشافة والمتطوعات فى أماكن اللجوء والنزوح على منهج ومنهجية المرأة والحياة بالتعاون مع الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار، عن طريق استخدام أجهزة التابلت الرقمية، لتدريب الميسرين للبرامج التدريبية التى تهدف إلى النهوض بالمرأة فى معسكرات اللجوء والنزوح عن طريق تمكينها ومحو أميتها لتكون شريكاً أساسياً فاعلاً فى تنمية أسرتها ومجتمعها.

وفى إطار متابعة الأمانة العامة لجهود الدول العربية لتعليم الكبار أثناء جائحة كورونا، نظمت إدارة التربية والتعليم والبحث العلمى بتاريخ 25 نوفمبر2020 ندوة حوارية عبر الإنترنت بعنوان "جهود الدول العربية لتعليم وتعلم الكبار فى ظل جائحة كورونا "تجارب ناجحة فى ضوء العقد العربى لمحو الأمية 2015-2024"، وذلك بمشاركة أعضاء لجنة التنسيق العليا للعقد العربى لمحو الامية وتعليم الكبار 2015 - 2024 من الجهات المعنية بمحو الأمية وتعليم الكبار بالدول العربية ومنظمات المجتمع المدنى والمؤسسات المعنية والمهتمة بمحو الأمية وتعليم الكبار فى الوطن العربى.

وناقشت الندوة مجموعة من المحاور حول عرض وتقييم أنشطة وانجازات الدول العربية التى تحققت عن الفترة 2015 – 2020 واستعراض التجارب الناجحة التى لجأت إليها الدول العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار فى ظل أزمة كورونا التحديات والحلول، واستثمار التكنولوجيا "التعليم عن بعد" فى مجال تعليم الكبار "الفرص والتحديات"، وناقشت الندوة الدروس المستفادة التى يمكن البناء عليها مستقبلاً لمواجهة حالات الطوارئ، وكان من أهم التوصيات التى صدرت عن الندوة، إعداد خطة حول تعليم وتعلم الكبار فى ظل حالات الطوارئ والأزمات، ووضع معايير عربية لتعليم وتعلم الكبار تشمل الجزء التقنى.

