فيديوجراف : كيو أنصار ترامب .. نظرية مؤامرة واسعة النطاق

جدة - نرمين السيد - يتوقع أنصار "كيو" اعتقال وإعدام شخصيات بارزة مثل هيلارى كلينتون، كما يعرضون استنتاجات من الأحداث الإخبارية والتاريخ. ووضع مجهول مشاركات "كيو" على موقع "4 شان" عام 2017، حيث تكتب رسائلها بلغة غامضة، تتخللها شعارات مؤيدة لترامب. وركزت فى بدايتها على قضايا التحرش ضد الأطفال، ووصفهم ترامب بأنهم "أناس يحبون بلادنا". ورصدت تقارير اتساع انتشار الحركة بين الأمريكيين خلال 6 أشهر، وأبرز أعضاء "كيو" جيك أنجيلى، الذى اقتحم الكونجرس وكان يرتدى قرونا.

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