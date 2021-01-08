بايدن يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن مقتل شرطى خلال اقتحام الكونجرس

جدة - نرمين السيد - وأعرب بايدن، فى كلمة ألقاها اليوم الجمعة، عن تعاطفه مع أسرة القتيل، وقال: "يجب محاسبة الأشخاص المسؤولين عن ذلك، وستتم محاسبتهم"، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأكدت الشرطة وفاة سيكنيك، مساء الخميس، متأثرا بجروحه التى أصيب بها خلال التعامل مع المحتجين فى اضطرابات الكابيتول.

وعلى خلفية هذه التطورات قدم قائد شرطة الكابيتول، ستيفين ساند، استقالته من منصبه، وذلك فى ظل مواجهته اتهامات واسعة بالفشل فى فض أعمال الشغب وضمان أمن الكونجرس.

واقتحمت مجموعة من أنصار ترامب، مساء الأربعاء، مقر الكونجرس خلال جلسة لإقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التى فاز فيها المرشح الديمقراطى، جو بايدن، وذلك بعد مسيرة جدد فيها الرئيس الأمريكى الحالى رفضه الاعتراف بانتصار منافسه.

وتمكنت وحدات الشرطة والقوات الخاصة لاحقا من تطهير مبنى الكونجرس من المقتحمين ليعلن المشرعون إقرارهم بنتائج التصويت، وأدت هذه الاضطرابات غير المسبوقة بشكل عام إلى مقتل 5 أشخاص، بينهم سيدة قتلت بإطلاق نار من قبل أحد عناصر أجهزة الأمن و3 أشخاص فارقوا الحياة بسبب "حوادث تطلبت إسعافا عاجلا"، كما تم اعتقال 68 آخرين على الأقل، فيما تعهد ترامب بعد هذه الأحداث بتنفيذ عملية منظمة لنقل السلطة.