تلكؤ في مجلس الشيوخ.. هل يكون بايدن أول رئيس أمريكي يتولى منصبه بدون فريق وزاري؟

مع اقتراب الموعد المحدد لتنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في منصبه رسميًا في 20 يناير، لم يعقد مجلس الشيوخ حتى الآن أي جلسة لإقرار تعيين مرشحي بايدن للمناصب الوزارية.
ودعا بايدن مجلس الشيوخ اليوم إلى التعجيل بإقرار تعيين مرشحيه للحقائب الوزارية، وخاصة مرشحي حقائب الخارجية والدفاع والخزانة والأمن الداخلي، قبل موعد تنصيبه في 20 يناير.
وبحسب موقع الإذاعة الأمريكية "إن بي آر"، فمن المعتاد أن يبدأ كل رئيس أمريكي ولايته وقد أقر الكونجرس تعيين وزراء حقائب الأمن القومي على الأقل، لكن حتى الآن لم يحدد الكونجرس سوى موعد جلسة واحدة للتصويت على إقرار تعيين المرشح لتولي وزارة الدفاع لويد أوستن فقط، وليس من المؤكد ما إذا كان المجلس سيقر تعيينه خلالها.
وأضافت الإذاعة أنه ما لم يقر مجلس الشيوخ تعيين مرشحي بايدن للمناصب الوزارية قبل تنصيبه فسيصبح أول رئيس أمريكي يتولى منصبه دون وجود فريق وزاري ولو حتى جزئي.
وبحلول موعد تنصيب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في 20 يناير 2017، كان مجلس الشيوخ قد أقر تعيين مرشحيه لمنصبي وزير الدفاع ووزير الأمن الداخلي وحدهما، وفي 1 فبراير أقر تعيين المرشح لمنصب وزير الخارجية.
واعتبر بايدن أن عدم حضور ترامب حفل تنصيبه "أمر جيد". وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي، إن ذلك الأمر هو أحد الأشياء القليلة التي اتفق فيها مع ترامب، مؤكدا أن عدم حضوره أمر جيد.
ورأى الرئيس الأمريكي المنتخب أن ترامب لا يصلح لتولي السلطة، قائلا إنه تسبب في إحراج للبلاد أمام العالم كله.
وأشار بايدن إلى أن الذين اقتحموا مبنى الكونجرس يوم الأربعاء هم مجموعة من البلطجية و"الإرهابيين" الذين شجعهم ترامب.
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