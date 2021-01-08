فيديو احتفال ترامب وعائلته باقتحام الكونجرس يثير تفاعلا واسعا.. شاهد

أثار مقطع فيديو مسرب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته يظهر فرحتهم باقتحام مبنى الكونجرس، ردود فعل واسعة بين رواد مواقع التواصل في الولايات المتحدة.

ويظهر في الفيديو المتداول الرئيس ترامب، وابنيه دونالد جونيور وإريك، وكذلك ابنته إيفانكا وعدد من كبار مسؤولي إدارته، وهم يحتفلون بتجمع المتظاهرين حول مبنى الكابيتول يوم الأربعاء.

ويبين المقطع عائلة ترامب وهي تتابع عبر مجموعة كبيرة من الشاشات في إحدى الغرف، الأحداث التي جرت أمام الكونجرس قبل يومين، بينما تظهر علامات الفرحة على وجوههم والاحتفالات.

ولم يتضح توقيت تسجيل الفيديو، لكن التقارير أشارت إلى أنه كان قبل لحظات من مخاطبة ترامب لأنصاره وحثهم على التظاهر لمنع سرقة الانتخابات حسبما يزعم.

وانتشر المقطع على نطاق واسع بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون دليلا على تشجيع ترامب لأعمال الشغب التي حدثت خلال اقتحام انصار الرئيس لمبنى الكونجرس.

واقتحم أنصار ترامب، الأربعاء، مبنى الكونجرس الأمريكي في واشنطن، حيث تمكنوا من الدخول للقاعة الرئيسية التي شهدت جلسة المصادقة على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.