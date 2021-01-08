الأمطار تقتل شخصا وتصيب آخرين وتعطل المرور في دولة عربية

تسببت الأمطار الغزيرة المتساقطة علي المملكة المغربية في مقتل شخص وتعطيل حركة المرور في الدار البيضاء كبرى مدن المغرب .

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن السلطات المحلية قولها اليوم إن الأمطار الغزيرة تسببت بمقتل شخص واحد وجرح أربعة آخرين إثر انهيار سقف فرن تقليدي بأحد أحياء المدينة الليلة الماضية.

فيما أنقذ شخصان بعد انهيار منزل آخر كان مدرجًا في عداد المباني الآيلة للسقوط مشيرة إلى استمرار البحث عن آخرين يحتمل وجودهم في المنزل قبل انهيار بحسب الوكالة المغربية .

كما تسببت الأمطار الغزيرة باختناقات مرورية بعدما غمرت المياه عدة شوارع في العاصمة الإقتصادية للمغرب .

بدورها توقعت مديرية الأرصاد الجوية المغربية استمرار الأمطار الغزيرة حتى الإثنين المقبل في عدد من المناطق بينها الدار البيضاء ومحيطها.