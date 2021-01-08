البيت الأبيض يحذر: سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر في أمريكا

حذر فريق العمل المعني بمكافحة فيروس كورونا التابع للبيت الأبيض من سلالة جديدة لفيروس كورونا، تطورت في الولايات المتحدة وتعد أسرع انتشارا.

وذكرت شبكة "ان بي سي" الأمريكية، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا المكتشفة في أمريكا قد تكون أكثر انتشارا من النسخ السابقة 50%.

وقالت فرقة العمل إن الارتفاع الأخير في إصابات كورونا، بلغ ضعف المعدل المسجل في فصلي الربيع والصيف.

وبحسب التقرير، فإن السبب تفشي سلالة متحورة من فيروس كورونا في الولايات المتحدة، بخلاف السلالة المكتشفة في بريطانيا، ومن المحتمل أن تكون أكثر نقلا للعدوى 50%.

ويأتي الحديث عن ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بعد إعلان بريطانيا، الشهر الماضي، عن سلالة متحورة تنتشر في البلاد أسرع انتشارا.

وارتفعت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة لأكثر من 365 ألف حالة، بينما تجاوز عدد المصابين حاجز الـ21.7 مليون إصابة.