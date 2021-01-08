تويتر يعاقب خامنئي بسبب لقاحات كورونا

حظر موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، تغريدة للمرشد الإيراني علي خامنئي، لاحتوائها على معلومات مضللة بشأن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

وبحسب قناة "الحرة"، أكد مصدر بموقع "تويتر" أن حذف التغريدة جاء لانتهاكها معايير وقواعد المنصة الاجتماعية، ولنشرها معلومات خاطئة حول فيروس كورونا.

وأضاف المصدر، أنه يتعين على خامنئي حذف التغريدة، بسبب مخالفاتها معايير تويتر، وذلك كي يستطيع الولوج إلى حسابه مرة أخرى.

وكان خامنئي قد نشر تغريدة في وقت سابق، قال فيها إن بلاده لن تستورد اللقاحات الأمريكية والبريطانية، لادعائه أنها غير آمنة.

وقال خامنئي "استيراد اللقاحات المصنوعة في أمريكا والمملكة المتحدة ممنوع، إنهم غير جديرين بالثقة إطلاقا، وليس من المستبعد أن يريدوا الإضرار بالشعوب الأخرى".

وأضاف خامنئي في تغريدته المحظورة "نظرا لخبرتنا مع جرعات الدم الفرنسية الملوثة بالأيدز، فإن اللقاحات الفرنسية غير جديرة بالثقة أيضا".

وكان خامنئي، قد أصدر قرارا، الجمعة، يمنع استيراد لقاحات كورونا التي تنتجها شركة فايزر - بايونتيك الأميركية، وتلك التي تنتجها أسترازينيكا البريطانية.

وقال في كلمة متلفزة إن استيراد اللقاحات الأمريكية والبريطانية "ممنوع"، رغم ارتفاع عدد الوفيات جراء الفيروس في كلا البلدين.

وقال خامنئي عن تلك الدول: "أنا حقًا لا أثق ... في بعض الأحيان يريدون اختبار لقاحاتهم في بلدان أخرى"، مضيفًا، "أنا لست متفائلًا (بشأن) فرنسا" أيضا.

مع ذلك، وافق خامنئي على استيراد لقاحات من أماكن "آمنة" أخرى، ولا يزال داعمًا لجهود إيران نحو إنتاج لقاح وطني.

وبدأت البلاد اختبار لقاحاتها على البشر في ديسمبر، ومن المتوقع أن يصل المنتج إلى السوق المحلي في الربيع، في خطوة لاقت انتقادات شديدة.

من جانبهم، استغاث ناشطون إيرانيون، على تويتر، في وقت سابق، بمنظمة الصحة العالمية من أجل الحصول على لقاحات لفيروس كورونا معتمدة دوليا، وعبروا عن القلق من أن تفرض عليهم السلطات في بلدهم أخذ لقاح محلي الصنع، لا يزال في مرحلة التجارب.