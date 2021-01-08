بالقاذفات والمقاتلات.. تدريب سعودي أمريكي .. صور

أتمت القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية اليوم تمرينًا ثنائيًا، شاركت فيه مقاتلات ( اف-15 إس أي) السعودية، والقاذفات الإستراتيجية (بي-52) ومقاتلات (اف-16) التابعة للقوات الجوية الأمريكية.
ويبرز هذا التمرين القدرات والإمكانات المشتركة، ويسهم في تحقيق التوافق والتكامل العملياتي، ويعد استمرارًا للتعاون المشترك بين القوتين الجويتين للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
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