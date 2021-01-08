القبض على مشرع جمهوري شارك في اقتحام الكونجرس

ألقت السلطات الأمريكية القبض على ديريك إيفانز العضو الجمهوري المنتخب مؤخرا في مجلس نواب ولاية فرجينيا الغربية، بتهم تتعلق بأعمال الشغب خلال اقتحام مبنى الكونجرس يوم الأربعاء. ورصد مقطع فيديو نشره مراسل شبكة "ان بي سي" لحظة القبض على المشرع الجمهوري واقتياده لسيارة تابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي". كان إيفانز نشر مقطع فيديو أثناء مشاركته في اقتحام مبنى الكونجرس الأمريكي بواشنطن قبل يومين. وسمع خلال المقطع الذي تم حذفه لاحقا، صوت النائب الجمهوري وهو يقول ""نحن في الداخل.. ديريك إيفانز داخل مبنى الكابيتول!". واقتحم أنصار ترامب، الأربعاء، مبنى الكونجرس الأمريكي في واشنطن، حيث تمكنوا من الدخول للقاعة الرئيسية التي شهدت جلسة المصادقة على فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الاتخابات الرئاسية الأخيرة.

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