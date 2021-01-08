نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن: "إدارتي ستكون الأولى في التاريخ من أغلبية ذات أعراق مختلفة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أن خطته الاقتصادية ستركز على مساعدة المؤسسات الصغيرة، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.

وأعلن عن أعضاء الفريق الاقتصادي في إدارته، مؤكدًا أن إدارته ستكون الأولى في التاريخ من أغلبية ذات أعراق مختلفة.

وأضاف أنه يجب اتخاذ إجراءات سريعة لمساعدة الاقتصاد الأمريكي على التعافي، متابعًا: " سوف نعمل على مساعدة الفئات الأكثر تضررًا من تداعيات جائحة".

