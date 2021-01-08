نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبنان يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الجمعة، تسجيل 17 حالة وفاة و5440 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء الجائحة.

وقالت الصحة اللنانية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في لبنان ارتفع إلى 210,139 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 1570 حالة وفاة، وفقًا لقناة "روسيا اليوم".

وكان لبنان سجل أمس الخميس، حصيلة قياسية بإصابات فيروس كورونا المستجد لليوم الثالث على التوالي، بواقع 4774 إصابة.