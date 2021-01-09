أخبار اليمن : "النرويجي للاجئين": اليمن مهدد بأسوأ مجاعة لم يعرفها العالم لعقود

"النرويجي للاجئين": اليمن مهدد بأسوأ مجاعة لم يعرفها العالم لعقود
حذر المجلس النرويجي للاجئين من أن اليمن مهدد بأسوأ مجاعة على مستوى العالم منذ عقود.
وقال الأمين العام للمنظمة جان إيغلاند، في تغريدة على "تويتر": "نحن قريبون من نقطة اللاعودة إلى الوراء".
وأشار إلى أن عدد الجياع من المرجح أن يستمر في الارتفاع خلال الأشهر الستة المقبلة، مشدداً على أن قادة العالم لا يزالون قادرين على منع "هذه الكارثة التي صنعها الإنسان".
وأوضح أنه يتم عرقلة وصول الوقود الضروري بصورة ملحة في اليمن، كما لا يتلقى الأطباء والمعلمون رواتبهم. وفي الوقت نفسه، تتصاعد وتيرة العنف في البلاد.
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