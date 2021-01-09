بايدن عن عدم حضور ترامب حفل التنصيب : أمر جيد

جدة - نرمين السيد - وقال بايدن فى تصريحات للصحفيين أوردتها وكالة "رويترز": "لا يهمنى حاليا ترامب، بل مهتم بالفترة المقبلة التى ستخوضها الإدارة الجديدة، وعدم حضوره حفل التنصيب أمر جيد". وتطرق بايدن بحديثه عن وقائع اقتحام "الكابيتول"، ومقتل شرطى خلال تلك الاحتجاجات بقوله "المسؤولون عن مقتل الشرطى سيحاسبون". وعبر الرئيس الأمريكى المنتخب عن تعاطفه مع أسرة أحد أفراد شرطة مبنى الكونجرس "الكابيتول" لقى حتفه متأثرا بإصابات لحقت به خلال اقتحام حشد من أنصار الرئيس دونالد ترامب للمبنى يوم الأربعاء وقال إن المسؤولين عن مقتله سيحاسبون.

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