استهداف رتل للتحالف الدولى فى بغداد بعبوة ناسفة

جدة - نرمين السيد - وأضافت المعلومات أن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل للدعم اللوجستى تابع للتحالف الدولى اثناء مروره على طريق اليوسفية جنوبى بغداد".

أتى ذلك على الرغم من تأكيد القوات الأمنية خلال الأيام الماضية استمرار حملتها فى العاصمة من أجل السيطرة على السلاح المتفلت.

ويأتى هذا الاستهداف الذى يضاف إلى استهدافات عدة سابقة طالت آليات للتحالف خلال الأشهر الماضية، بعد تصاعد التهديدات من قبل فصائل مسلحة موالية لإيران، كان آخرها كتائب حزب الله قبل فترة، وميليشيات النجباء أيضاً، للحكومة بالسعى إلى إخراج القوات الأمريكية المساهمة فى التحالف الدولى من البلاد.