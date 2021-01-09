زعيم كوريا الشمالية: أمريكا عدوتنا وسنواصل تطوير الأسلحة النووية

قال زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، البوم الجمعة، إن الولايات المتحدة هي العدو الأكبر لبلاده.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الشمالية عن كيم قوله: "سنواصل تطوير أسلحة نووية". وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن كيم قال فى تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر للحزب الحاكم فى بيونج يانج، إن السياسة الأمريكية حيال بلاده لن تتغير بغض النظر عن ساكن البيت الأبيض.

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