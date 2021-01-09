هجوم لداعش على القوات السورية بريف حماة الشرقي

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القوات المسلحة السورية لهجوم عنيف مساء اليوم علي ايدي عناصر تنظيم داعش الإرهابي في مناطق الشاكوزية والرهجان بريف حماة الشرقي.

يأتي ذلك بالتزامن مع مع قصف مدفعي مكثف نفذته قوات الجيش السوري من المواقع العسكرية المحيطة حيث استهدف مناطق خلف خطوط الاشتباكات.

وفي السياق ذاته استهدفت الطائرات الحربية الروسية بأكثر من 60 ضربة جوية البادية السورية، بجانب استهداف طائرة حربية تابعة للجيش السوري بـ4 غارات المناطق سابقة الذكر، حيث تركز القصف الجوي على بادية حماة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكانت الطائرات الحربية الروسية قد نفذت أمس، غارات مكثفة حيث استهدفت مناطق مختلفة في بادية الرقة وحماة وحمص بنحو 70 ضربة جوية وبذلك يرتفع عدد الغارات الجوية خلال الـ48 ساعة إلى ما يزيد عن 130.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، أمس، مقتل ضابط برتبة نقيب في الفرقة 25 الموالية لقوات النظام قُتل، جراء استهداف سيارة عسكرية بعبوة ناسفة على طريق إثريا بريف حماة الشرقي.