وصل إلى مطار القاهرة الدولي البحاران المصريان المختطفان ضمن طاقم المركب اللبناني "ميلان"، بعد مرور 25 يوما على اختطافهما، وقيام صاحب المركب بسداد الفدية، وتم الإفراج عن الطاقم الذي ضم المصريين و3 لبنانيين و4 هنود وكاميروني.
وقالت مصادر مطلعة بالمطار إن البحارين وصلا على متن الطائرة المصرية القادمة من نيجيريا، وهما سعد شوقي، وكرولس سمير، وقامت سلطات المطار بإنهاء اجراءات وصولهما.
وكان تم اختطاف المركب والمملوك لرجل أعمال لبناني ويعمل على متنه كل من سعد شوقي سعد، 28 عاما، ضابط بحري ثانٍ، وكيرلس سمير، مهندس بحري يعملان ضمن طاقم المركب خلال رحلة من نيجيريا للكاميرون.
وبعد مرور 3 أيام ولم يتم التواصل مع أسرتيهما، تبين اختطاف قراصنة من نيجيريا لطاقم المركب المكون من 10 أفراد، ما بين ضباط ومهندسين وطهاة، وترك القراصنة شخصا واحدا ليبلغ صاحب المركب بالاختطاف الذي استمر 25 يوما، وذلك حتى تم دفع الفدية.
وتم الإفراج عن طاقم المركب بالكامل، ووصلوا إلى أحد فنادق نيجيريا، وقامت السلطات النيجيرية بالتعاون مع السفارة المصرية في إعادة المصريين إلى القاهرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عودة بحارين مصريين كانا مختطفين في نيجيريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.