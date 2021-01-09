أول مطالبة جمهورية في مجلس الشيوخ لتنحي ترامب

قالت السناتور عن ولاية ألاسكا الأميركية، ليزا ماركوفسكي، الجمعة، إنها تعتقد أن الرئيس دونالد ترامب يجب أن يستقيل من منصبه على الفور، لتصبح بذلك أول عضو جمهوري في مجلس الشيوخ يدعو لتنحي ترامب في أعقاب أعمال الشغب في مبنى الكونغرس.

وأضافت ماركوفسكي، في حديث لصحيفة "أنكوراج ديلي نيوز" المحلية: "أريده أن يستقيل. أريده أن يخرج، لقد تسبب بما يكفي من ضرر".

تصريحات ماركوفسكي تأتي بعد يومين من قيام مشاغبين مناصرين لترامب، باقتحام مبنى الكونغرس الأميركي، بينما كان نائب الرئيس بنس والمشرعون، يحصون أصوات الهيئة الانتخابية للمصادقة على فوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة.

وقد دأب ترامب، الذي قال بعد أحداث الشغب أنه سيدعم نقلا منظما للسلطة، على ترديد مزاعم لا أساس لها من الصحة، لعدة أسابيع بأن الانتخابات "مزورة"، وشجع أنصاره على التجمع في مبنى الكونغرس يوم الأربعاء قبل اندلاع أعمال العنف.