خادم الحرمين الشريفين يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

تلقى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، الجمعة، في مدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية.
وقال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة- في بيان، أوردته وكالة الأنباء السعودية: "اليوم تلقى خادم الحرمين الشريفين اللقاح حرصًا منه على الوقاية من هذا الفيروس، وتأكيدا على أن سياسة المملكة تكمن في الوقاية دائما قبل العلاج".
كما تقدم الربيعة بالشكر لخادم الحرمين الشريفين، الذي قدم كل الدعم لكل ما فيه مصلحة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن، منذ بداية الجائحة وحتى الآن.
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