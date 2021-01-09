سيارة تسلا الرياضية الموفرة الجديدة ٢٠٢١ ومميزاتها tesla

قامت شركة تسلا “tesla” الأمريكية بطرح إصدار جديد من سيارتها الرياضية طراز “Y”، نسخة رخيصة الثمن بسعر يبدأ من 41,990 دولار أمريكي وهذا السعر يعتبر أوفر كثيراً مقارنة بـسعر السيارة من الطراز الأكبر وهو 49,990 دولار أي بتوفير 8,000 دولار، ولكن هذا التخفيض في السعر يأتي معه أيضاً انخفاض في المواصفات والإمكانيات.

الإصدار الجديد من سيارات تسلا tesla:

ويأتي الإصدار الجديد من السيارة الرياضية Y بمواصفات أقل وبطارية أصغير، كما أنها تعمل بالدفع الخلفي بدلاً من الدفع الأمامي بالإضافة إلى نطاق تقديري (EPA) مقدرا بـ 244 ميلاً ما يعادل 393 كيلومتر.

وقد أوضح الموقع الأمريكي”إلكتريك“ الإخباري والمشهور بمتابعة وتغطيته أخبار ومنتجات تسلا “tesla” على نطاق واسع، فقد بينت أن النسخة الرياضية من السيارة تأتي بمحرك خلفي/ كهربائي واحد، في حين أنه يتم تقديم النسخ الأكبر من السيارة بمحرك مزدوج مع دفع رباعي.

وطبقاً للتقرير، فقد تم تحديد 135 ميلا في الساعة كحد أقصى للسرعة المستخدمة للنسخة الجديدة، أو 217 كم في الساعة، من حالة التوقف التام حتى 60 ميلاً في الساعة أي حوالي 96 كم / ساعة، كما بينت أنه يتم تحديد وقت التسليم المتوقع في غضون من أسبوعين إلى خمسة أسابيع.

والغني عن التعريف أن شركة تسلا الأمريكية تعتبر من الشركات الرائدة في مجال صناعة السيارات الكهربائية، والمكونات والبطاريات الكهربائية القطارات الكهربائية، كما أنها شركة عامة يتم تداول أسهمها في بورصة ناسداك، وقد حصل صاحب هذه الشركة أيلون ماسك Elon Musk على لقب أغنى رجل في العالم.

ففي الوقت ذاته، تتيح شركة تسلا الفرصة لطلب صف ثالث من المقاعد مقابل زيادة مالية قدرها 3,000 دولار، لتصبح السيارة بـسبعة مقاعد، مع إمكانية طي مقاعد الصفين الخلفيين باستخدام محرك كهربائي.

كما يمكن تعديل مستوى مسند الظهر. بالإضافة إلى تزويد مقاعد الصف الثالث بمنفذ شحن USB من النوع C.