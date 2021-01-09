تويتر يوقف حساب ترامب نهائيا بسبب خطر التحريض على العنف

قالت شركة تويتر إنها أوقفت حساب الرئيس الأميركي دونالد ترامب نهائيا بسبب خطر المزيد من التحريض على العنف.

وقالت الشركة "بعد المراجعة الدقيقة للتغريدات الأخيرة لحساب دونالد ترامب والظروف المحيطة بها، أوقفنا الحساب نهائيا بسبب خطر حدوث مزيد من التحريض على العنف".

ولا يزال الرئيس الأميركي يحتفظ بحساب الرئاسة على تويتر بأكثر من 33 مليون متابع.

ولم يقم تويتر حتى الآن بتعليقه أو إغلاقه أو تحديد مصيره، بعد أن قال موقع التواصل الاجتماعي قبل أيام إنه سيسلمه لفريق بايدن في العشرين من يناير وأرشفة التغريدات السابقة.

بالنسبة لحساب ترامب الشخصي، فقد تمت أرشفة كل التغريدات السابقة، ويمكن إيجادها في الرابط: https://www.thetrumparchive.com/