رئيسة مجلس النواب الأمريكى : نستعد لمساءلة ترامب

جدة - نرمين السيد - قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسى، إنها أصدرت تعليماتها إلى لجنة القواعد للاستعداد للمضى قدما فى مساءلة الرئيس دونالد ترامب ما لم يقدم استقالته بعد أعمال شغب دامية لأنصاره فى مبنى الكونجرس.





وقالت بيلوسى فى بيان عن اجتماعها مع الكتلة الديمقراطية فى مجلس النواب "يأمل الأعضاء أن يستقيل الرئيس على الفور.. سيحافظ مجلس النواب على كل الخيارات... نواصل مداولاتنا باحترام كبير". وكانت بيلوسى قد قالت إن النواب أمامهم "عدة خيارات" لمساءلة ثانية محتملة للرئيس الجمهورى دونالد ترامب. وردا على سؤال عن الجدول الزمنى للمضى قدما فى مجلس النواب بشأن المساءلة، قالت بيلوسى للصحفيين "حديثنا مستمر.. لدينا عدة خيارات حتى الآن".

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