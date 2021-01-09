مسودة خاصة بمساءلة ترامب تشير إلى تورطه فى جرائم كبرى

جدة - نرمين السيد - وتشير المسودة، التى صاغها الأعضاء الديمقراطيون فى مجلس النواب إلى أن "الرئيس أدلى عامدا بتصريحات شجعت على عمل مخالف للقانون بمبنى الكونغرس"، وأنه "سيظل تهديدا إذا سُمح له بالبقاء فى المنصب".

وتدعو الوثيقة إلى "مساءلة ترامب بناء على بند واحد هو التحريض على تمرد"، لافتة إلى أن ترامب عرض الأمن الأمريكى ومؤسسات الحكومة إلى "خطر كبير".

وأضافت أن ترامب "هدد سلامة النظام الديمقراطى وتدخل فى انتقال سلمى للسلطة وعرض قطاعا من الحكومة للخطر وخان الأمانة بصفته رئيسا".

وأطلق المشرعون الديمقراطيون فى الكونجرس الأمريكى حراكا من أجل عزل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عن الحكم فورا، فى ظل أعمال العنف التى شهدها مبنى الكابيتول يوم الأربعاء.

واقتحم، الأربعاء، مئات المحتجين المؤيدين لترامب مبنى الكابيتول وارتكبوا أعمال شغب داخله، قبل عقد غرفتى الكونجرس جلسة مشتركة للمصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التى فاز فيها المرشح الديمقراطى جو بايدن.