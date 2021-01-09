بعد وقف حسابه .. ترامب يتهم تويتر بالتآمر : يكمم أفواه حرية التعبير

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ"سبوتنيك" الروسية، قال ترامب إنه سينظر فى بناء منصته الخاصة بعد أن أوقفت شركة تويتر حسابه نهائيا خشية حدوث المزيد من التحريض على العنف بعد اقتحام مئات من أنصاره لمبنى الكونغرس.
ونشر ترامب تغريداته الأخيرة على حساب الرئيس بعد أن حظرت شركة تويتر حسابه الشخصي.
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