مالي: مقتل عسكريين خلال هجوم إرهابي شنه مسلحون مجهولون

أعلنت وزارة دفاع مالي مقتل 2 من العسكريين شمالي البلاد، خلال هجوم إرهابي شنه مسلحون مجهولون. وذكرت الوزارة- في بيان، بثته إذاعة مالي الرسمية- أن "هذا الهجوم وقع عندما غادر العنصران اللواء الإقليمي للانضمام إلى نقطة التفتيش على الطريق المؤدي إلى (تين بكتو) قرب الحدود مع موريتانيا".

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