شاهد.. انفجار ضخم يضرب شرق العاصمة الليبية طرابلس

أفاد موقع "بوابة الوسط" الليبي، اليوم، باندلاع حريق واسع في محطة وقود في منطقة تاجوراء شرق العاصمة طرابلس.

ونقل الموقع عن مصدر، قوله إن الحريق لم يسفر عن وقوع ضحايا، لافتا إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق.